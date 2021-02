Diario italiano defiende titular sobre Diana Trujillo y "la Colombia de narcos"

Y esta es una de las frases de Trujillo que cita La Repubblica: "Siempre tuve miedo de no volver a casa por la noche. Mirar el cielo de noche en el patio era la única paz que conocía".

A pesar de la gran controversia que ha generado el artículo, y de las críticas que algunos colombianos le han hecho al diario —sobre todo con referencias a la mafia italiana—, Diana Trujillo no se ha referido al respecto y sus últimos tuits han sido sobre lo realmente importante: la llegada del Perseverance a Marte.

We want *all of you* to explore with us! We want you to be inspired, but also — we need your help! There is a whole planet to understand. You can start contributing to the collective knowledge of all humanity today! Every photo we take, we share. We believe in open science!