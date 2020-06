Diccionario de referencia en EE.UU. va a modificar su definición de racismo

El diccionario de referencia estadounidense Merriam-Webster va a modificar su definición de la palabra racismo siguiendo la sugerencia de una joven negra, que quiere que la misma, refleje mejor la influencia del fenómeno sobre las poblaciones afectadas.

Recientemente egresada de la universidad de Drake (Iowa), Kennedy Mitchum, contactó a la institución -que publica sus diccionarios desde 1847- para sugerirles una actualización.

Lea además: Siete detenidos en Miami tras vandalizar estatua de Colón durante protesta

"Les dije que deben incluir el hecho de que un grupo de gente es objeto de una opresión sistemática. Eso no es simplemente: no me gusta alguien", explicó la joven a la cadena local Kmov.

El responsable editorial de Merriam-Webster, Peter Sokolowski, confirmó que la definición será modificada tras el intercambio con Mitchum.