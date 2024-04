Dina Boluarte renueva su gabinete al cambiar a seis ministros en plena crisis por "caso Rolex"

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renovó este lunes su gabinete al cambiar a seis ministros, cuando se encuentra inmersa en plena crisis por el caso de los relojes de lujo Rolex, por el que la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito.

El cambio de ministros se produce dos días antes de que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, acuda al Congreso para pedir su voto de confianza, razón por la cual la mandataria aceleró la reconformación del Ejecutivo escasas horas después de la salida de los ya exministros.

En una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno, la jefa de Estado tomó el juramento a seis nuevos integrantes del gabinete, de un total de 18 ministerios en el Ejecutivo peruano.

En primer lugar, Boluarte tomó el juramento al general en retiro de la Policía, Walter Ortiz Acosta, como ministro del Interior, en reemplazo de Víctor Torres, que había presentado su renuncia horas antes.

Torres dimitió tras haber sido cuestionado en las últimas horas por la participación de agentes de la Policía Nacional en el allanamiento de la casa de la presidenta Dina Boluarte, como parte de la investigación fiscal en su contra por el caso de los relojes de lujo.

"A mí no me ha botado ni me han censurado (en el Parlamento), yo me voy tranquilo", declaró Torres al abandonar la sesión de este lunes del Consejo de Ministros.

Su sucesor en el cargo era director en la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior.

La mandataria también tomó juramento a Morgan Quero Gaime como ministro de Educación, en reemplazo de Miriam Ponce, quien agradeció a Boluarte por la confianza depositada para ejercer ese encargo.

Quero era director general del Centro de Altos Estudios Nacionales y también fue jefe del gabinete técnico de Boluarte hasta el 7 de diciembre del año pasado.

En la cartera de Desarrollo Agrario y Riego, juró Ángel Manuel Manero Campos y en Producción lo hizo Sergio González Guerrero, en reemplazo de Jennifer Contreras y Ana María Choquehuanca, respectivamente.

Manero fue director en la Dirección General de Negocios Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego en el 2016, y González era, desde enero pasado, director de la Oficina General de Administración del Ministerio del Ambiente.

Igualmente, Boluarte tomó el juramento a Elizabeth Galdo Marín como ministra de Comercio Exterior y Turismo, en reemplazo de Juan Carlos Mathews, y de Ángela Teresa Hernández Cajo como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en sustitución de Nancy Tolentino.

Galdo se desempeñó como directora ejecutiva de la Fundación Telefónica del Perú, en tanto que Hernández trabajó como asesora II del Despacho Viceministerial de la Mujer del Ministerio de la Mujer.

Con estos cambios en el gabinete, el Ejecutivo peruano enfrentará el próximo miércoles al pleno del Congreso con la expectativa de obtener el voto de confianza de las bancadas de oposición, que este fin de semana respaldaron a la mandataria después de las diligencias iniciadas por la Fiscalía, como el allanamiento de su vivienda y Palacio de Gobierno, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración.