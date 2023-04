"Dios no rechaza a nadie": papa Francisco a una joven no binaria

Cecilia, una de las jóvenes que se identificó como No Binaria, representante de la comunidad LBGTI+ expresó sus dudas al Sumo Pontífice en especificó sobre la relación de Dios desde las diferencias, le preguntó si conocía lo que era su identificación No Binaria y si veía para ellos un espacio dentro de la iglesia.

"Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre, yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia, más debes recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle las puertas a nadie", expresó el líder de la Ciudad del Vaticano.

También lea: Mujer murió y su pareja está en coma luego de comer un pez globo

Posteriormente, Cecilia le contrapregunta frente a ciertos sacerdotes de la iglesias que promueven mensajes de rechazo contra el colectivo LGBTIQ+, poniendo la palabra de Dios o la biblia sobre la mesa como escudo.

El papa ante la pregunta afirmó que esas personas son "infiltrados” que usan como escudo la iglesia para exteriorizar sus pasiones personales, es una de las corrupciones de la iglesia, esas. ideologías cerradas que en el fondo toda esa gente tiene un drama internos que viven para condenar a los demás porque les cuesta pedir perdón por sus propias faltas”.

El documental está dirigido por Jordi Évole, quién en el 2019 también estuvo detrás del documental "Mr. Tump, disculpe la molestia" que narraba la situación de la comunidad latina durante gobierno del polémico y entonces presidente de los EE. UU, Donald Trump, también dirigió el documental "Eso que tú me das" que contaba la historia en el 2015 del entonces vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés.