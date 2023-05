Mario Cuvi, viceministro de Gobierno de Ecuador, aseguró que la disolución de la Asamblea en su país no tiene nada que ver con lo que pasó en Perú.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario sostuvo que espera que los próximos seis días el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano abra el proceso electoral legislativo y presidencial.

Explicó que dentro de la constitución ecuatoriana “se establece la facultad del presidente en el caso de una grave crisis política, aplicar la disolución de la Asamblea Nacional”.

Agregó que “esto no tiene nada que ver con lo que pasó en Perú con el presidente Castillo, primero porque está establecido en la Constitución y en segundo lugar, porque el presidente Lasso no está diciendo: disuelvo la Asamblea y aquí me quedo”, agregó Cuvi.

Sostuvo que “lastimosamente lo que él (presidente Guillermo Lasso) analizó es que estábamos ante una oposición que no tenía el interés de los ecuatorianos en mente, sino las ganas bajo cualquier forma, aún mintiendo, de buscar recuperar el poder desde el Ejecutivo y afectar al presidente de la Republica”.

También manifestó que “este inventado juicio político que empezó con una supuesta traición a la patria de los asambleístas, fue una barbaridad jurídica porque traición a la patria en el contexto ecuatoriano solo se da en conflictos bélicos. Quisieron inventar un supuesto peculado por omisión que no existe en la legislación ecuatoriana”.

De acuerdo con el viceministro Mario Cuvi, este era el cuarto intento de revocatoria del presidente Lasso en dos años de gobierno. “Se inventaron este show político sobre el cual no había una sola prueba, más que quejas de los ex asambleístas”, dijo.