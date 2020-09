Seis temas de debate

Habrá seis temas sobre la mesa que se discutirán en 15 minutos cada uno: el historial político de ambos candidatos; el Tribunal Supremo y la nominación de Trump de una nueva juez para esa corte; la pandemia de la COVID-19; la economía; el racismo y la violencia ciudadana; y la integridad de las elecciones, según la elección del moderador, el periodista de Fox, Chris Wallace.

Justamente, activistas de Black Lives Matter tienen programada una manifestación tres horas antes del debate para exigir "el final del reinado de terror de Trump contra la gente negra, las comunidades negras y las comunidades de color", según una convocatoria en la red social Facebook.

El racismo y la violencia ciudadana es tema central del debate. "Es un voto que muchos pueden decir que es contra Trump, toda la comunidad negra en general apoya al ex vicepresidente Biden, tiene un voto casi seguro, él sabe que ganó las primarias gracias a ese voto afroestadounidense. Pero Trump puede tener un as bajo la manga con su discurso de "ley y orden" y puede pegar muy fuerte a mucha gente que no está dispuesta a sacrificar la calma y la seguridad por satisfacer algunas demandas sociales", explicó la analista Alina Dieste en RCN Radio.

Otro de los temas de debate es la trayectoria de cada candidato y allí es posible que al menos se mencione el escándalo generado por el informe del New York Times sobre años de evasión de impuestos de Trump.

Al respecto, Dieste dice que el reportaje demuestra que "el presidente de los Estados Unidos no es quizás el magnate que dice ser y eso puede ser algo que juegue en su contra, porque le gusta presentarse así y suele aparecer para asegurar que es capaz de dar lo mejor a los estadounidenses por su calidad de empresario exitoso".

"Biden puede sacar esto, que ha generado mucha indignación, él ya ha reaccionado a esto en twitter, y puede jugarle en contra de la opinión pública. Pero Trump puede aparecer como el tipo de viveza callejera que a muchos votantes les puede parecer genial por salirse con la suya".

Debate significativo para estados clave

Pese a que la mayoría de estadounidenses ya han decidido por quién votarán en noviembre y muchos ya han enviado por correo sus papeletas, el debate puede ser significativo en los estados en los que las cosas están muy ajustadas, como Ohio, donde se celebra el encuentro.

En 2016, Trump ganó ese estado del cinturón industrial de Estados Unidos por 8 puntos, pero en las últimas semanas Biden ha ido recortando distancias y ahora le saca una ventaja de apenas un punto porcentual, dentro del margen de error, según la media de encuestas de la web FiveThirtyEight.

De todas formas, Biden encabeza las encuestas en este estado, al igual que los promedios a nivel nacional, según el compilado de RealClearPolitics que le dan una ventaja de 49,7 % frente a 42,9 % del mandatario.

Pero Florida, con la mayor comunidad latina de Estados Unidos, es también estado clave. Trump ya ha hecho distintos encuentros con latinos que lo siguen y que ya no son todos de origen cubano. También hay venezolanos y colombianos, principalmente.

"Trump sabe que tienen que juntar los votos de todos los latinos, incluyendo a colombianos, para ganar las elecciones y por eso les habla a todos", dice Dieste, quien identifica además que "Biden también tiene a su favor en Florida los votantes puertorriqueños y que tienen derecho a votar por ser estadounidenses. Esos son votos de personas en su mayoría afectadas por el Huracán María, un voto principalmente demócrata, no republicano, y hay que ver si los votos de Biden se contraponen a los de Trump".