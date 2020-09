Donald Trump, nominado al Premio Nobel de la Paz

La información fue dada a conocer por la cadena de noticias estadounidense Fox News, a través de su cuenta de Twitter.

"El presidente Trump ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2021", dice la publicación oficial, aparentemente por su apoyo al acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

EXCLUSIVE: President Trump has been nominated for a 2021 Nobel Peace Prize. https://t.co/vQxYMegPzb