"La pandemia de gripe de 2009 se originó en Norteamérica, y no por ello la llamamos 'gripe norteamericana", señaló en una rueda de prensa el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.

El Ministerio de Exteriores chino también se ha quejado, al destacar que Estados Unidos debería "ocuparse de sus propios asuntos" en lugar de estigmatizar a China.

El afán de Trump por subrayar esta semana la expresión parece tener que ver con el hecho de que un portavoz del Ministerio chino de Exteriores compartiera la semana pasada una teoría según la cual el Ejército estadounidense podría haber introducido en su país el coronavirus cuando visitó la zona de Wuhan en octubre.

Eso llevó al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, a advertir el lunes a Pekín de que no "difunda desinformación y rumores locos", y las tensiones escalaron después con la expulsión de China de los corresponsales de nacionalidad estadounidense de los diarios The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.

Durante la rueda de prensa de este miércoles, Trump se definió como un "presidente de tiempos de guerra" y llamó a los estadounidenses a "sacrificarse juntos" por el bien común.

