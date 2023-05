Donald Trump tilda de "vergüenza" el juicio que afronta por violación y difamación

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró en Irlanda que el juicio que afronta en Nueva York por presunta violación y posterior difamación a la escritora E. Jean Carroll es "una vergüenza" y un "ataque político".

El exmandatario republicano efectuó esas declaraciones en la segunda jornada de una visita privada de dos días al condado de Clare, al oeste de Irlanda, donde posee el lujoso complejo turístico "Trump International Golf Links and Hotel Ireland".

Después de jugar al golf con su hijo Eric, Trump explicó a los medios que debe concluir este viaje antes de tiempo para regresar a EE.UU. y hacer frente a esas denuncias, al tiempo que criticó al sistema judicial de su país por darlas trámite.



"Es una vergüenza que se permita que pase contra un tipo rico o, en mi caso, un tipo famoso, rico y político que lidera las encuestas con 40 puntos", declaró el precandidato republicano a las elecciones estadounidenses de 2024.



Trump reiteró que tiene intención de "hacer frente" a las acusaciones de E. Jean Carroll, de quien dijo que es una "vergüenza de mujer".



"Tengo que regresar por culpa de una mujer que ha hecho acusaciones falsas sobre mí y tengo un juez que es extremadamente hostil (...) No debería permitirse que esto suceda en nuestro país", agregó.



La defensa del ex presidente comunicó que no presentará a ningún testigo en el juicio que se le sigue en Nueva York por violación y posterior difamación a la escritora E. Jean Carroll.

El martes se confirmó también que el propio Trump no acudiría al juicio facultad que le otorgó el mismo juez Lewis Kaplan y su abogado Joe Tacopina dijo entonces que llamaría a un testigo, un experto, pero este miércoles rectificó y dijo que no acudiría por un caso de enfermedad, según han confirmado varios medios presentes en la sala.



Así pues, el juicio va a seguir adelante únicamente con los testigos que presenta la acusación, y siendo así, el juez Kaplan dijo que es posible que las dos partes presenten sus alegatos finales ante el jurado a principios de la semana próxima, lo que significa que el fin del proceso está cerca.