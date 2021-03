Dos amigas descubren que son hermanas tras ocho años

Según se ha conocido, la historia de estas mujeres inició en 2013 cuando Julia y Cassandra se conocieron en un restaurante a donde llegaron a trabajar. Su relación laboral comenzó a ser más cercana al punto de construir una amistad, las cual se consolidó al descubrir un tatuaje que coincidía en ambas.

Pues cada una de las mujeres tenía un tatuaje con la bandera de la República Dominicana, país del que eran originarias. Con lo que no contaban es que esta no era la única casualidad y que el tatuaje no iba a ser el único descubrimiento juntas.

Las mujeres generaron una amistad tan profunda que, incluso, había momentos en que se vestían igual; pero esto llevó a que sus compañeros de trabajo vieran que, realmente, Julia y Cassandra tenían un parecido físico.

En una de las largas charlas que las mujeres solían tener, ya que pasaban gran parte del tiempo juntas, encontraron otra gran coincidencia: ambas eran adoptadas.