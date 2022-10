Dos estadounidenses y un danés ganan el Nobel de química

Los científicos Carolyn Bertozzi, Morten Meldal y K.Barry Sharpless son los ganadores del Premio Nobel de Química por el desarrollo de una herramienta "ingeniosa" para la construcción de moléculas anunció la Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo.



BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4