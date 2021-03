Dragon Ball sale de la TV por 'contenido sexista' y surge ola de defensores

De igual manera, otros usuarios de las redes sociales recalcaron que pese a que en su momento Dragon Ball fue emitido como un contenido para la franja infantil, esta serie no está estrictamente pensada para un público tan pequeño por lo que se trata de un programa que debería emitirse en otro horario.

Consulte además: Lala's Spa, la telenovela que visibiliza a la comunidad trans

No obstante, también argumentan que pese a que algunas escenas y personajes no sean propiamente para menores, eso no soporta la medida retirar del aire a la serie japonesa.

Cabe recalcar que desde que se emitió su primer episodio, en 1984, las aventuras Gokú junto a sus amigos se convirtieron en un fenómeno que captó la atención de millones de personas en todo el mundo y despertó un mayor interés por la animación que surge del Japón.

De interés: ¿Tras sanción de EE.UU. a Xiaomi precios de teléfonos subirán en Colombia?

Pese a antigüedad, pues posee más de 30 años de existencia, la serie animada ha logrado conectar a personas de diferentes generaciones y gracias a ello han surgido una serie de comunidades en torno a este anime.

De hecho, una publicación del 'País de España' recalca que la emisión de Dragon Ball en Valencia marcó un importante componente sociolingüístico en dicha comunidad. Esto se debe a que la serie japonesa se convirtió en un recurso sumamente eficiente para lograr la normalización del 'Valencià', lengua autóctona, mediante los medios de comunicación públicos de la región.

Puede leer: Hallazgo de nuevo tipo de agujero negro preocupa a la comunidad científica

El medio español subraya que hace quince años se llegó a crear una gran comunidad de fans de 'Bola del Drac' (Dragon Ball en valencià), que estuvo conformada por más de 10.000 personas. Por lo tanto también existe una generación de valencianos que creció con esta serie y a la que le tiene un cariño.