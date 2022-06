Desde la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles (California), el presidente Iván Duque, salió en defensa del cerco diplomático contra Venezuela, y enfatizó en que -contrario a lo que algunos sectores han señalado-, la retoma de relaciones entre los Estados Unidos y Nicolás Maduro, es un triunfo de la democracia.

No obstante, el mandatario dijo que no dejará de denunciar a la dictadura de Maduro, incluso cuando ya no sea presidente, recordando que es la génesis de la mayor migración en la historia reciente, que se vive en el continente.

"No podemos hablar de enfrentar el fenómeno migratorio sin dejar de mencionar la causa central del mismo: si no retorna la democracia a Venezuela esta crisis va a seguir creciendo año tras año, tras año. Y yo quiero destacar frente a lo que muchos han dicho que es el fracaso del cerco diplomático, que no es ningún fracaso", enfatizó Duque.

Para el jefe de Estado, si los más de 50 países, entre ellos Colombia, "no hubiéramos tenido la actitud seria y decidida de no reconocer esa dictadura y si no se hubiera empoderado a la resistencia democrática, no estaríamos viendo a la dictadura presionada a tener que sentarse en México".

El mandatario también señaló que la reciente conversación entre el presidente de los Estados Unidos con Juan Guaidó, hace parte de ese reconocimiento a la resistencia que el presidente interino lidera.

"La dictadura va a tratar, una vez más, de diluir, de ganar tiempo, de dilatar, porque está ha sido su práctica histórica. Pero, no nos equivoquemos, el hecho de llevarlo (Maduro) a sentarse allá, es un triunfo de la resistencia democrática y de la convicción por la defensa de la democracia en nuestra región", expresó Duque, durante su intervención en el conversatorio y recibimiento de la Declaratoria de Compromiso de la Juventud y Plan de Acción del Foro de Jóvenes de las Américas.

Duque también reconoció el anuncio hecho por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de crear una herramienta de regularización a los migrantes venezolanos. "Me siento honrado con la decisión del presidente de Ecuador, de dar un paso trascendental, con el decreto que permite la regularización de hermanos y hermanas venezolanos", dijo.