Duque rechaza actos de vandalismo, violencia y agresiones en las marchas

El presidente de la República Iván Duque, rechazó los hechos de violencia que se registraron en el marco de la jornada de marchas que se llevaron a cabo este lunes en varias regiones del país.

“El rechazo claro y contundente a cualquier forma de vandalismo y agresión. En esto las autoridades tiene que proceder con total contundencia y también esperamos que se hagan judicializaciones de manera muy efectiva”, dijo el jefe de Estado.

Lea además: Saqueos y bombas incendiarias durante actos vandálicos en Medellín

“El vandalismo, las agresiones, la violencia no las podemos tolerar, bajo ninguna forma de expresión porque hacerlo sería premiar y avalar la ilegalidad como forma de expresión”, añadió el mandatario.

Por su parte, el doctor Carlos Álvarez, coordinador Nacional de Estudios covid-19 ante la OMS, dijo que las aglomeraciones son un riesgo ya que, “en este momento de la pandemia no podemos bajar la guardia o equivocarnos, el virus sigue unos principios que no cambian dependiendo de situaciones específicas, este es un virus que se transmite por el aire con superficies contaminadas y aerosoles”.

Añadió el médico que “si no mantenemos distanciamiento, usamos tapabocas y no nos lavamos las mando estamos facilitando la transmisión del virus. Todo tipo de aglomeración en la que no se respete la distancia está en riesgo de contagio”.

Lea también: Nueva masacre en el Cauca deja por lo menos siete muertos

Por su parte el presidente Iván Duque también reiteró que es necesario, “evitar las aglomeraciones también está claro en el decreto de orden público, por eso se hace mucho hincapié a la ciudadanía que tenemos que llevar muchas precauciones para no tener desenlaces fatales y rebrotes en las próximas semanas”.

Finalmente, el mandatario resaltó que debe tenerse claro que, “las aglomeraciones pueden ser un detonante de rebrotes y pueden traer desenlaces fatales para muchas personas. Así que ese llamado es un llamado claro y se está obrando con esa normatividad vigente”.