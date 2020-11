Durante robo asesinan a actor en Texas

El actor Eddie Hassel, conocido entre otras por su participación en la película "The Kids Are All Right", que fue candidata a cuatro Oscar y ganadora de dos Globos de Oro en 2011, murió tiroteado en la madrugada del domingo en Texas, según informó su representante a la revista Variety.

Según el representante el actor, de 30 años de edad, fue tiroteado por unos atracadores que intentaron robarle el carro, aunque el incidente está siendo investigado por la policía.

