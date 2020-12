Eclipse total de Sol, una coincidencia celestial aún no descifrada por los astrónomos

El próximo lunes a mediodía las miradas del mundo se volverán hacia Latinoamérica, donde se podrá observar un eclipse solar que solo en algunas zonas de Chile y Argentina será total, un fenómeno fuera de lo común que brindará a los astrónomos una oportunidad para comprender más al universo.



Durante 24 minutos, la Luna nueva pasará por la cara del Sol y lo cubrirá completamente durante no más de 120 segundos, un fenómeno que ha sido descrito por la NASA como una "coincidencia celestial".

Lo interesante será observar la corona solar, el resplandor alrededor del Sol eclipsado por la Luna, que en esta ocasión será mucho más asimétrica que en otras ocasiones, explicó el astrónomo Hugo Messias, miembro del observatorio ALMA, el más grande del mundo, ubicado en el Desierto de Atacama, al norte de Chile.



Además, detalló el experto, esta será una ocasión única para los científicos pues será una oportunidad de que puedan observar los campos magnéticos saliendo de los polos del Sol.



"Un fenómeno como este también nos ayudará a los investigadores a trasladar la realidad astronómica al día a día de las personas", agregó en una rueda de prensa virtual.

El evento podrá observarse parcialmente en varios países de América del Sur como Perú, Bolivia, Uruguay o Paraguay, pero será en Chile y Argentina donde se podrá apreciar en su totalidad.



En Chile, uno de los lugares que posee los cielos más limpios del mundo para la observación estelar, las zonas más adecuadas para observar el eclipse se ubican en el sur del país, en las regiones de la Araucanía, los Ríos y Biobío.



La astrofísica de la Universidad Autónoma de Chile, Angie Barr, explicó que será necesario que se den unas condiciones climatológicas favorables y que no llueva para que pueda observarse este fenómeno, algo que se confirmará en los próximos días.

"Si el tiempo lo permite, el sur del país será ideal para hacer astroturismo por su baja contaminación lumínica, y un lugar idóneo para que la gente pueda aprender sobre ciencia", sostuvo.



En lo que respecta a la investigación astrofísica, es más conveniente el norte del país, agregó la académica, una zona que ya se ha consolidado como el punto de observación más importante del mundo con la inauguración de ALMA en 2011.



Este centro de observación, que cuenta con gigantes instrumentos ópticos, submilimétricos y de microonda, es el mayor proyecto astronómico del mundo y nació como una asociación internacional entre Europa, Norteamérica y Asia del Este, en colaboración con Chile.

Eclipse en pandemia

El 2 de julio de 2019 tuvo lugar otro fenómeno similar, con un eclipse que en Chile cubrió en su totalidad desde la región de Coquimbo hasta Atacama, al norte del país y reunió a cientos de miles de turistas que vinieron de todas las partes del mundo.



En esta ocasión, el fenómeno tendrá lugar en plena pandemia de la covid-19, por lo que las autoridades ya prepararon protocolos para evitar aglomeraciones en puntos clave como playas, parques y cerros desde los que se tiene una buena panorámica.

"Queremos tener un evento que no se empañe con las restricciones sanitarias, pero que no suponga un riesgo para los ciudadanos de nuestra región", afirmó Pía Bersezio, portavoz gubernamental del eclipse.



Para poder observarlo no es necesario acudir a un lugar público, recordó Bersezio, sino se podrá hacer de las casas particulares, siendo imprescindible proteger los ojos con una gafas adecuadas que bloqueen la luz ultravioleta e infrarroja que no podrán compartirse para evitar la propagación del nuevo coronavirus.



"Este fenómeno histórico nos permitirá ver cómo el astroturismo cobra aún más relevancia para nuestro país", concluyó.