Ecos políticos tras elección de Biden: migrantes, OTÁN y otros que esperan un cambio

Los ecos políticos por la elección de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos no se detienen y muchos de ellos esperan un cambio profundo a la actual administración del Presidente Donald Trump, quien impuso nuevas reglas de juego en varios sectores.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó su deseo de trabajar "muy de cerca" con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para fortalecer la cooperación entre Europea y América del Norte.



"Una OTAN fuerte es buena para Europa y buena para Norteamérica. Estoy deseando trabajar muy de cerca con Joe Biden y Kamala Harris, para fortalecer más la cooperación entre Norteamérica y Europa en los próximos años", declaró el político noruego durante la cumbre de la juventud de la Alianza.

Cabe mencionar que Stoltenberg felicitó el sábado pasado al presidente electo, Joe Biden, y a la vicepresidenta electa, Kamala Harris.

Tanja Börzel, profesora del Instituto Otto Suhr de Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Berlín, dijo que hay un "alivio general" en Europa, ya que la victoria de Biden significa la "vuelta de EEUU a las instituciones internacionales", tras cuatro años de "agresivo unilateralismo" en la que han sufrido daños las relaciones con los aliados tradicionales.

También puede leer: Colombia restringiría ingreso a ciudadanos de siete países

No obstante, agregó que el giro en Washington no va a suponer una vuelta al "rol tradicional" de EE.UU. en las últimas décadas. Börzel cree que Biden se acercará a los europeos con "expectativas y exigencias" que en muchos puntos "no son nuevas".

Migrantes en la frontera México-EEUU esperan que con Biden afloren los asilos

Entre tanto, los migrantes que viven desde hace más de un año en un campamento habilitado en el río Bravo en la mexicana Matamoros, celebraron el triunfo del demócrata Joe Biden y ahora perfilan el derrumbe del muro que representa para ellos el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), lo que alimenta su esperanza de ingresar a Estados Unidos de manera legal.

Consulte además: Cambio de gobierno en EE.UU. ¿afecta o no relaciones comerciales con Colombia?

La noticia de la derrota electoral de Donald Trump se propagó rápidamente por las casas de campaña de esta campamento improvisado. De voz en voz, a través de los grupos de WhatsApp, nadie estuvo ajeno al acontecimiento mundial que ha levantado expectativas en el tema migratorio.

“Bastante contento, muchas más esperanzas, ahora se abre un nuevo panorama. Creo que eso va ser la base de otra espera, de otra manera con una esperanza más real”, declaró el migrante Orlando Enrique Magallón, originario de Panamá.

La espera ha sido larga para centroamericanos y familias de diversos países, quienes están atrapados bajo ese esquema conocido como "Remain in México" (Permanecer en México) que impuso el actual presidente Donald Trump.