Ecuador alcanza la mayoría necesaria para renegociar bonos de deuda externa

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró este lunes que su país alcanzó la mayoría necesaria en la votación para renegociar los bonos de su deuda externa que corresponde a 17.400 millones de dólares. Aseguró que con ello se podrán liberar "recursos para la protección social y reactivación económica".



El presidente ecuatoriano dio el anuncio el día en que concluía el plazo de votación para la renegociación de un porcentaje de la deuda ecuatoriana.

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas detalló que la propuesta establece una reducción de 1.540 millones de dólares del capital de la deuda, así como el alivio en el flujo por más de 10.000 millones de dólares en los próximos 5 años.

¡GRAN NOTICIA para #Ecuador!

Alcanzamos la mayoría necesaria para renegociar los bonos de nuestra deuda externa.

Con esto, liberamos recursos para la protección social y reactivación económica.@RichardM_A dará detalles en las próximas horas. #JuntosEcuador#NegociaciónDeuda — Lenín Moreno (@Lenin) August 3, 2020

Asimismo, la disminución de la tasa de interés promedio del 9,2 % a 5,3 %, la duplicación del plazo, de 6,1 años en promedio a 12,7 años y la extensión del período de gracia: 5 años en capital y prácticamente 2 años en interés.



De igual manera, el diferimiento de los intereses no pagados y acumulados, entre marzo y agosto (más de 1.000 millones de dólares), ahora pagaderos entre 2026 y 2030, con una tasa del 0 %.



"Siguiendo buenas prácticas internacionales", Ecuador ha decidido extender, hasta el viernes 7 de agosto, y únicamente para aquellos tenedores que no votaron hasta hoy, la posibilidad que puedan también intercambiar bonos que mantienen actualmente por los tres nuevos (2030, 2035 y 2040), indica el escrito.



"Esta oportunidad que brinda la República permitirá, a los tenedores que no dieron su consentimiento, obtener instrumentos más líquidos", agregó.

Luego del 7 de agosto, se continuará con los procesos administrativos y legales de rigor, para que, una vez cumplidas todas las condiciones, se pueda concluir el proceso.

Se espera que la fecha del intercambio formal de los bonos, es decir el cierre de la operación, ocurra el 12 de agosto o lo más pronto posible después de esa fecha, "pero en todo caso no más tarde del 20 de agosto", subrayó.



El Ministerio avanzó que en las próximas horas, una vez que cierre la votación, compartirá más información en torno al proceso de negociación.