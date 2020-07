Un edificio de tres pisos se desplomó de manera espontánea este miércoles en un barrio residencial del distrito de Brooklyn, Nueva York, causando un gran estruendo y escombros. Hasta el momento, medios locales reportan al menos una persona herida sin gravedad.

Los primeros informes de la Policía indican que el edificio, que albergaba un gran gimnasio desde hacía casi cuatro décadas y había estado cerrado por la pandemia de coronavirus, estaba desocupado en el momento del colapso, señalan medios locales.



El desplome ocurrió poco después de las 4:30 de la tarde, hora local, y obligó a cerrar dos calles en el vecindario de Carroll Gardens.

#FDNY on the scene of a massive building collapse in Carroll Gardens #Brooklyn. It’s the 3 story Body Elite Gym on Court Street. A source said a worker rode the rubble to the ground and was able to walk away on his own. Only 1 minor injury. I’ll have more on ⁦@NY1⁩ pic.twitter.com/eq6HiBP70B