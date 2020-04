Hija de Trump y su yerno viajaron durante la Pascua e ignoraron confinamiento

Ivanka, la hija del presidente, Donald Trump y su yerno, Jared Kushner, ignoraron las recomendaciones de confinamiento del gobierno federal durante el coronavirus, confirmó la Casa Blanca.

La pareja viajó de su casa en Washington D.C. a uno de los campos de golf de la familia en Bedminster, Nueva Jersey, para pasar las fiestas judías, que comenzaron el 8 de abril y terminan el jueves.

Lea además: Iván Duque no prorrogará Estado de Emergencia Nacional

Al confirmar la noticia publicada por primera vez por The New York Times, la Casa Blanca dijo que el viaje no involucró mayor contacto externo que si Trump y Kushner se hubieran quedado en su casa de Washington.

"Ivanka, con su familia inmediata, celebró Pascua en una instalación cerrada considerada como un hogar familiar. Su viaje no fue diferente al que hubiera hecho si hubiera estado viajando hacia o desde el trabajo y el lugar estaba menos poblado que el área circundante cercana a su casa en DC", dijo en un comunicado.