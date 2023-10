EE. UU. rechaza comparaciones de Petro por contraofensiva israelí contra Hamás

El Departamento de Estado de los Estados unidos se pronunció con respecto a las publicaciones en la plataforma X, por parte del presidente Gustavo Petro, en las cuales compara la situación que vive Gaza con los campos de concentración instalados por los nazis, en medio de la Segunda Guerra Mundial.

"Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE.UU., mencionó que es "extremadamente inapropiado que cualquier tipo de respuesta de nuestros socios israelíes sea comparado con los nazis. Es increíblemente inapropiado. Lo que estamos viendo es a Israel lidiando y respondiendo a uno de los peores ataques terroristas que han experimentado y que fue perpetrado sobre civiles y ciudadanos".

Petro se atrevió a hacer una comparación histórica entre Gaza y un barrio de la ciudad de Varsovia después de "la insurrección judía y socialista en ese campo de concentración que fue destruido por la barbarie Nazi", afirmó en X.

Patel contradijo dicha comparación. "No, no es cierto. Ese tipo de comentarios del presidente Petro no ayudan ni reflejan las circunstancias en el terreno", sostuvo.

Por otro lado, el senador por la Florida, Marcos Rubio, fue más vehemente en un pronunciamiento en su cuenta de X, con respecto a las declaraciones de Petro.

"La narrativa anti-israelí del presidente Petro, tras los barbáricos ataques terroristas en Israel, solo ha fomentado el vandalismo antisemita en Colombia. Como un marxista de extrema izquierda, Petro continúa siendo portavoz de asesinos criminales que están matando brutalmente a israelíes inocentes. Me uno a la comunidad colombo-americana e israelí-americana que vieron con consternación cómo la Embajada", condenó.

Precisamente, Estados Unidos, a través del consejero de seguridad de Estados Unidos, John Kirby, confirmó que están discutiendo activamente con las contrapartes israelíes y egipcias para habilitar un corredor humanitario para niños, mujeres y heridos, y mencionó que los civiles en Gaza "no deben tener la culpa de lo que ha hecho Hamás".