EE.UU. advierte que China "ha eviscerado" derechos en Hong Kong

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este lunes estar "profundamente preocupado" por el arresto en Hong Kong del magnate de los medios y figura prodemocracia Jimmy Lai y advirtió que China "ha eviscerado" los derechos en ese territorio chino.

"Estoy profundamente preocupado por los reportes del arresto de Jimmy Lai bajo la draconiana Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong", dijo Pompeo en Twitter.

Lea aquí: Primer ministro de Líbano anuncia disolución de su gabinete tras explosiones

Su detención es "una prueba más de que el PCCh (Partido Comunista Chino) ha eviscerado las libertades de Hong Kong y erosionado los derechos de su pueblo", afirmó el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump.

I’m deeply troubled by reports of the arrest of @JimmyLaiApple under Hong Kong’s draconian National Security Law. Further proof that the CCP has eviscerated Hong Kong’s freedoms and eroded the rights of its people.