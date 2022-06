EE.UU. combatirá las noticias falsas y la violencia contra periodistas de Latinoamérica

Estados Unidos se comprometió a aumentar los recursos del gobierno para luchar contra la desinformación en español y considera alarmante la cantidad de noticias falsas y la violencia contra los periodistas en América Latina.

Dirigiéndose a periodistas de la región durante un encuentro al margen de la Cumbre de las Américas, que se celebra esta semana en Los Ángeles, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció el próximo lanzamiento de una "red de comunicación digital" para América Latina.

El Departamento financia la red, que ya posee plataformas en Europa y África, pero no la gestiona. El objetivo es reunir a periodistas para formarlos e intercambiar experiencias.

Blinken lamentó que la desinformación haya alcanzado un nivel "asombroso". Puso como ejemplo una información falsa que afirmaba que el covid-19 era un arma biológica creada en Canadá y que fue leída 2,1 millones de veces durante tres meses en las redes sociales en comparación con las 25.000 visualizaciones de lo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Addressed the Media Summit of the Americas and spoke with journalism students from @Cronkite_ASU about the future of media freedom. I underscored the U.S. commitment to a safe and free press in the Americas and globally. #SummitAmericas pic.twitter.com/3UNpFCt7Qg

"Hemos visto como esas falsedades pueden polarizar a las comunidades, intoxicar el debate público y socavar la confianza de la gente en los sistemas de salud, las instituciones gubernamentales y la propia democracia", dijo Blinken.

El secretario de Estado acusó a los "gobiernos y otros actores" de haber propagado información falsa sobre el covid-19, "tomando como blanco deliberadamente, entre otros, a las redes sociales en español en la región".

En el pasado Estados Unidos acusó a Rusia y, en menor medida, a China de difundir informaciones ficticias sobre la pandemia, generalmente en un intento por desacreditar a los gobiernos occidentales.

Blinken también deploró que algunos tomen como pretexto las "noticias falsas" para acosar a los periodistas y dijo estar alarmado por el asesinato de 16 profesionales de la información en América Latina y el Caribe en lo que va de 2022.

"Ninguna región del mundo es tan peligrosa para los periodistas", dijo. "Crímenes como estos persisten en gran parte porque las personas que los ordenan y ejecutan rara vez rinden cuentas".

I announced at @Cronkite_ASU the launch of a new chapter of the Disinformation Communications Network, which will benefit journalists in the Americas by expanding their resources and connections, empowering their reporting and work in the Americas.