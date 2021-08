EE.UU. confirma aplicación de vacuna de refuerzo desde el 20 de septiembre

El Gobierno de Estados Unidos comenzará a administrar una tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 a partir del 20 de septiembre para aquellas personas que hayan recibido la segunda inyección ocho meses antes.

Así lo anunció este miércoles el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) en un comunicado conjunto con los principales expertos médicos del Ejecutivo.

Antes de iniciar este proceso, la tercera dosis de las vacunas de Pfizer y de Moderna deberá recibir el visto bueno de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés), la agencia encargada de dar el visto bueno a los sueros, y de un comité científicos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

El Gobierno ha concluido que la efectividad de las vacunas contra la covid-19 disminuye con el paso del tiempo tras recibir las primeras dosis.

En ese sentido, el Departamento de Salud y Servicios Humanos explicó en un comunicado conjunto con los principales expertos médicos del Ejecutivo que así lo demuestra la información que manejan.

"Los datos disponibles dejan muy claro que la protección contra la infección de SARS-CoV-2 empieza a disminuir tras las dosis iniciales de las vacunas, y en asociación con el predominio de la variante delta, estamos empezando a ver pruebas de una reducción de la protección contra la enfermedad leve y moderada", indicó.

Este martes The New York Times y The Washington Post citaron a funcionarios familiarizados con la decisión que ha tomado el Gobierno, pues se había concluido que es necesario una dosis de refuerzo para evitar que haya una perdida de inmunidad y para frenar la variante delta de la covid-19, que es más contagiosa y que ha provocado un aumento de contagios y hospitalizaciones.

Según The New York Times, las primeras dosis se destinarán al personal sanitario y aquellos que viven en residencias de ancianos o centros para personas con discapacidad. Los siguientes en la lista serán las personas de edad avanzada.



El pasado jueves, la FDA autorizó la tercera dosis de Pfizer y Moderna para las personas con un sistema inmune debilitado, puesto que no han respondido como la población general a las vacunas, lo que se calcula supone un 3 % de la población del país.



La FDA, sin embargo, no ha tomado una decisión sobre si se debe recomendar otra dosis aquellas personas inmunodeprimidas que hayan recibido la vacuna de Jhonson & Jhonson, en la que solo es necesario una dosis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido una moratoria global a una tercera dosis de la vacuna hasta finales de septiembre, porque considera que si los países comienzan a administrarla no ayudaría al reparto global de sueros contra la covid, mientras que la Unión Europea ha asegurado que todavía no hay pruebas suficientes de que sean necesarias.