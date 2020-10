EE.UU. insta a políticos colombianos a no involucrarse en elecciones presidenciales

En un trino, el Gobierno de Estados Unidos instó este lunes "a los políticos colombianos a no involucrarse en las elecciones" del próximo 3 de noviembre.

Este llamado se hace previo a la denuncia que hizo el expresidente Juan Manuel Santos, en la que afirmó que algunos políticos del partido de gobierno, estarían haciendo campaña a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante los comicios para la primera magistratura de este país.

También hace unos días se conoció también la denuncia del periodista estadounidense, Tim Padgett, quien aseguró que políticos del Centro Democrático estarían haciendo campaña en pro del mandatario republicano. El periodista se refirió puntualmente al representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan David Vélez.

Aunque el legislador colombiano dijo que su favorito era Trump, negó que estuviera haciendo campaña en la reelección del presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, el representante Vélez se refirió en su cuenta de Twitter a su "derecho de manifestar y pensar" diferente.

Lo más bonito del sistema democrático es que nos permite expresarnos y manifestar lo que nos gusta.



En mi vida siempre he dicho lo que pienso y he sido coherente con mis principios e ideales.



No dejaré de expresar lo que considero es lo mejor y siempre esperaré un contradictor