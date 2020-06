EE.UU. puede llegar a 100.000 contagios diarios de coronavirus, advierte Anthony Fauci

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, avisó este martes que el número de nuevos casos diarios de coronavirus en el país podría pasar pronto de 40.000 a 100.000, en una tendencia que consideró "preocupante".

"Ahora estamos teniendo unos 40.000 casos o más al día. No me sorprendería que subiéramos a 100.000 al día si esto no cambia. Estoy muy preocupado", dijo Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de Estados Unidos y forma parte del grupo de trabajo de la Casa Blanca frente al coronavirus.

Fauci testificó ante un comité del Senado para explicar qué debe hacer el Estado ante el repunte de casos que ha obligado a varios estados a revertir sus planes de reapertura económica.

"Puedo garantizarles que si tenemos un repunte en una parte del país, aunque no lo veamos en otras partes, somos vulnerables", advirtió Fauci, quien una vez más pidió a los estadounidenses que respeten las medidas de distanciamiento social y dejen de ir a "bares" en espacios cerrados.