EE.UU. "respeta" la supresión del Gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela

Un portavoz del gobierno de los Estados Unidos dijo que ese país respeta la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, controlada por la oposición, de suprimir el llamado Gobierno interino de Juan Guaidó, al que EE.UU. ha estado reconociendo como presidente interino del país suramericano.



"La Asamblea Nacional de 2015 ha renovado su mandato, ha tomado sus decisiones y nosotros respetamos y respetaremos las decisiones que tome", explicó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Al ser preguntado sobre si el Gobierno de Joe Biden todavía reconoce al opositor Juan Guaidó como su interlocutor en Venezuela, Price dijo que seguirán trabajando con él "como miembro de la Asamblea Nacional de 2015".



Y recalcó que la postura de Estados Unidos hacia el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "no va a cambiar" porque "no es el líder legítimo de Venezuela".



La Asamblea de 2015, cuyo mandato ya caducó y que no reconoce al Legislativo de 2021 con mayoría oficialista, decidió el pasado viernes suprimir el Ejecutivo de Guaidó, al que Estados Unidos reconocía desde 2019 pese a no tener poder efectivo en el país.



El portavoz de la diplomacia estadounidense quiso subrayar que EE.UU. seguirá reconociendo la legitimidad de la Asamblea General de 2015 porque "es la última institución elegida democráticamente en Venezuela".



"Nosotros y otras democracias de la región seguiremos apoyando los esfuerzos de la Asamblea Nacional de 2015 para devolver la democracia en Venezuela", recalcó Price.



El funcionario recordó también que el Gobierno de Biden está dispuesto a suavizar las sanciones contra Venezuela si hay avances en las conversaciones que sostienen en México el Gobierno de Maduro y la oposición agrupada en la llamada Plataforma Unitaria.

Price dijo que hubo "avances positivos" el año pasado y que Estados Unidos "desearía ver más progresos".



Los exdiputados opositores acordaron también el pasado viernes seguir reuniéndose únicamente para legislar en torno a la protección de los recursos de Venezuela en el extranjero, que hasta ahora han sido controlados por el "Gobierno interino".



Guaidó arremetió contra esa decisión, que consideró una victoria para el chavismo.