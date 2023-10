Ejército israelí asegura que encontró los cuerpos de 40 bebés en territorio propio

Danny Danon, ex embajador de Israel ante la ONU, aseguró que entre los terroristas no solo había militantes de Hamás: "No sólo miembros de Hamás, más gente gazatí se infiltró en Israel y cometió todo tipo de atrocidades".

Según el Ministerio de Defensa de Israel, 900 personas han perdido la vida desde el sorpresivo ataque de Hamás, dentro de los que hay varios civiles y extranjeros.