El Arco del Triunfo y los Campos de Marte en parís, evacuados por amenaza de bomba

El Arco del Triunfo y la explanada de los Campos de Marte de París tuvieron que ser evacuados este martes por las fuerzas del orden, tras una amenaza de bomba en el primer enclave y el hallazgo de un paquete con municiones en el segundo.



La Prefectura de Policía de París indicó a EFE que la llamada telefónica con la alerta de bomba en la zona del Arco del Triunfo tuvo lugar hacia las 3 p.m. hora Francia.



La Policía impuso un perímetro de seguridad en torno a ese monumento, ubicado en un extremo de la avenida de los Campos Elíseos, mientras un equipo de artificieros comprueba si existe algún peligro.

Lea además: Consecuencias de intervenir en elecciones de EE.UU. no son menores: Exembajador Gabriel Silva



En el caso de la explanada de los Campos de Marte, donde se encuentra la Torre Eiffel, los agentes descubrieron un paquete con "diversas municiones", que las fuentes de la Prefectura no quisieron precisar.



En esa zona también se evacuó a la gente hasta que finalmente los artificieros descartaron el peligro, pero la actividad en la Torre Eiffel no se vio afectada, según confirmó la empresa que gestiona ese monumento.

Noticia en desarrollo...