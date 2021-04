El canal de Suez recupera su ritmo de navegación y pasan todos los buques bloqueados

El jefe de la Autoridad del Canal de Suez, Osaba Rabie, afirmó este sábado que el paso marítimo ha recuperado el ritmo de navegación después de que todas las embarcaciones que habían quedado ancladas tras el encalle del buque "Ever Given" hayan logrado salir a los cinco días de reflotar el portacontenedores.



"El almirante Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez, anunció hoy sábado que todos los barcos que esperaban el curso de navegación del canal desde el encalle del Ever Given ya han pasado", según el comunicado de la autoridad egipcia, que gestiona la vía.



Rabie indicó en la nota que el número total de los barcos que esperaban tanto en el Gran Lago, como en las entradas norte, en el mar Mediterráneo, y sur, en el mar Rojo, desde que ocurrió el accidente "alcanzó los 422 con un tonelaje total de 26 millones".

Aseguró que la recuperación de la navegación se ha realizado en "un tiempo récord", algo que consideró "un nuevo logro que se suma a la capacidad de la autoridad para gestionar situaciones de emergencia y afrontar las crisis", se apunta en la nota.



"Se ha registrado este sábado el paso de 85 embarcaciones, con un tonelaje neto total de 4,2 millones de toneladas, y el número de barcos que cruzan desde la dirección norte es de 35 naves y desde la dirección sur pasan 50 barcos a través del nuevo curso de navegación del canal, con un tonelaje neto total de 1,5 millones", afirmó.



Por otra parte, la firma de servicios logísticos Leth Agencies, que opera en varios estrechos y canales del mundo, confirmó también que un total de 442 embarcaciones han pasado desde que se reabrió el canal el pasado 29 de marzo.



Rabie afirmó el pasado lunes que la reanudación normal del canal comenzaría a los 4 días, como máximo, tras el reflote del gran buque, pero Maersk, la principal naviera que opera en Suez, había calculado que el atasco podría tardar "seis días o más" en diluirse.

Según el almirante, Egipto va a buscar una compensación por daños de mil millones de dólares y afirmó que en el "Ever Given" había una carga de un valor de 3.500 millones de dólares. Agregó que se otorgarán incentivos que van del 5 al 15 % en forma de descuento para los buques varados.



Hasta el momento, continúan las investigaciones para conocer las causas del encalle del "Ever Given", lo que provocó la suspensión de la navegación marítima de uno de los pasos más importantes del mundo y por donde pasa más del 10 % del comercio mundial.