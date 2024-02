El pasado miércoles, el presidente Petro ya había anunciado que buscaría la liberación del colomboisraelí. "Su esposa, la colombiana Geraldyn (Rebecca) Gonzales de Bohbot, nos solicitó ayuda para lograr su liberación", escribió el presidente en su publicación.

A inicios del febrero, se conoció una carta de Rebecca Bohbot, de 32 años, en la cual indicó su preocupación: "No me han dado ninguna noticia de mi esposo, ni que tengan una prueba de vida, pero tampoco me han confirmado que está muerto”.

Elkana Bohbot, quien fue capturado en medio de un festival de música en la ciudad de Reim, cerca de la frontera con Gaza, ha sido centro de una campaña emocionante por parte de su esposa, Rebecca, de 32 años. A través de una carta pública, ella compartió la angustia y el dolor constante que ha enfrentado desde el secuestro de su esposo, destacando la ausencia de noticias sobre su bienestar o incluso una prueba de vida, sumiendo a su familia en un estado de incertidumbre y desesperanza.

“Despertar cada día para mí es despertar en la misma fecha del 7 de octubre, donde toda esta pesadilla comenzó, con el mismo dolor, con la misma angustia e incertidumbre… mi vida y mi tiempo se han congelado mientras la del resto continúa. No tengo opción de quedarme en cama, tengo que ser fuerte por nuestro hijo. Al despertarlo le sonrío, le trasmito seguridad y la esperanza al hablarle de ti de que pronto volverás; tenemos una caja coleccionando recuerdos para que veas a tu regreso", se lee en la misiva.