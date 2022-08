Le puede interesar: Lorena Meritano se tatuó los senos después del cáncer y así quedó

“Entonces eso es un tema a veces complicado, a nivel regional digamos que no he tenido problemas, pero a nivel regional, he sentido que los políticos en el se sienten como más atacados y muchas veces creen que uno es como un enemigo de ellos, cuando en realidad el caricaturista, no tiene problemas personales con nadie, simplemente está vigilando el poder y el abuso del poder”, resaltó.

Asimismo, mencionó que, “como caricaturista estamos observando y vigilando el ejercicio de los gobernantes, uno siempre está pendiente de las embarradas del gobernante y no esos posibles aciertos”.