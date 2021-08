El ciclón Ida se convierte en huracán al acercarse a Cuba

El ciclón tropical Ida se convirtió este viernes en un huracán al acercarse a las costas de Cuba, anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Se sitúa a 50 kilómetros al este de la Isla de la Juventud, en Cuba, y se desplaza hacia el noroeste, una dirección que mantendrá en los próximos días, precisó el organismo.

El domingo podría tocar tierra en Luisiana, en el sur de Estados Unidos, según las previsiones del centro meteorológico con sede en Miami.

Ida se mueve a cerca de 24 km/h, con vientos máximos sostenidos de unos 120 km/h y ráfagas más fuertes.

Pasará cerca o sobre la Isla de la Juventud y el oeste de Cuba en las próximas horas, antes de moverse por el sureste y el centro del Golfo de México en la noche y el sábado, según la trayectoria pronosticada por el NHC.

1:15 PM EDT: Data from an Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft indicate that #Ida has strengthened to a hurricane, with maximum sustained winds of 75 mph. Tropical storm conditions are occurring on Cayo Largo, Cuba https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/aYXq5lRDq1