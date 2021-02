El Coliseo romano reabre con ópera, tras relajación de medidas anticovid en Italia

El Coliseo de Roma reabrió este lunes sus puertas después de tres meses de clausura a causa de la pandemia y recibió a sus primeros visitantes con un concierto de ópera con el que ha querido enviar un "mensaje de esperanza" al mundo del arte.



Tras 87 días de silencio, el anfiteatro Flavio acogió con la música de Bizet, Puccini o Verdi a los visitantes que decidieron recorrer sus entresijos en el día de su reapertura y que pudieron escuchar a los intérpretes del Conservatorio de Santa Cecilia de Roma desde los palcos y miradores del histórico monumento.



"Hemos querido organizar un concierto en la arena del Coliseo para mandar una señal a todo el mundo del arte, que tanto ha sufrido en este periodo", explicó a la prensa Alfonsina Ruso, directora del Parque Arqueológico del Coliseo.

Desde hoy es posible volver a recorrer la exposición permanente que narra la historia del Coliseo o asomarse desde los miradores a su arena central, que por el momento no será accesible.



Este lunes, los pasillos del anfiteatro los recorrían sobre todo turistas de paso por la ciudad o familias con niños pequeños aprovechando que estos aún no tenían que ir al colegio.



"Somos muy afortunados de haber podido venir", dijeron Matteo y Francesca, dos jóvenes de Basilicata que se encuentran pasando unos días en la capital. "Muchos no pueden porque están trabajando y el museo solo abre entre semana", añadieron.



Russo explicó que el Coliseo espera poder abrir los fines de semana cuando se firme el próximo decreto que regule las restricciones para evitar contagios, posiblemente en dos semanas, y que de momento esperan recibir a la mitad de visitantes diarios que lo recorrían antes del comienzo de la pandemia.



Con la llegada de la segunda ola de la pandemia, el monumento más visitado del país se vio obligado a echar el cierre, como el resto de museos italianos, y hoy, con la entrada de gran mayoría del país en zona amarilla o de bajo riesgo de contagio, puede volver a abrir.

En el caso de Roma, la vida cultural retoma poco a poco la normalidad. También desde hoy se podrá visitar el Museo Ara Pacis, que acogerá la única parada en Italia de la exposición Raíces, del fotógrafo checo Jousef Koudelka.



Además, los museos recuperarán las exposiciones temporales que se vieron afectadas por la clausura de noviembre, como es el caso de las exposiciones "I Marmi Tarlonia" o "Il tempo di Caravaggio" en los Museos Capitolinos.



Con el Coliseo romano a la cabeza, y en una jornada "para la diversión, la vida, el arte y la música" en palabras de su directora, Roma se embarca en su segundo intento por volver a la normalidad.