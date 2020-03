El coronavirus es declarado pandemia por la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este miércoles que el coronavirus ya puede definirse como una "pandemia", después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.



"La OMS estima que el COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras subrayar que hay ya más de 118.000 casos de coronavirus en 114 países y el número de muertes es de 4.291.

"Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente" en los próximos días y semanas, agregó.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A