El coronavirus no evita que se sigan vendiendo murciélagos en Indonesia

Los científicos creen que el origen del SARS-CoV-2 pudo haber sido un murciélago, aunque la hipótesis es que el contagio humano ocurriera a través de un animal intermediario en el mercado de especies salvajes de la ciudad china de Wuhan.



Además, la forma más plausible de infección es que el animal en cuestión estuviera vivo o fuera carne poco cocinada.



La zoonosis del SARS, otro tipo de coronavirus que afectó a China y otros países asiáticos en 2002 y 2003, vino del murciélago a través de la civeta como animal intermediario, mientras que el MERS que se propagó en Oriente Medio en 2012 saltó a los humanos a través probablemente del dromedario.

Las autoridades chinas prohibieron a finales de febrero el consumo de animales salvajes de forma temporal y están estudiando una ley para erradicar totalmente esta práctica.



En Indonesia, el Gobierno prohíbe la caza y consumo de animales salvajes protegidos, pero no regula la venta de otro tipo de especies silvestres en mercados como el de Tomohon.



"No está permitido consumir, cazar, tener de mascota o traficar con animales salvajes sin licencia, pero no estamos autorizados a cerrar el mercado", señaló Lu'lu' Agustina, responsable de Bioseguridad del Ministerio de Medio Ambiente indonesio.



Agustina aseguró que el cierre de este tipo de mercados corresponde a las autoridades locales y no al Gobierno central.