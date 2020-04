El drama de no poder tocar a su recién nacido por tener coronavirus

Vanesa y Óscar Carrillo, también de 34 años, se preparaban para un parto por cesárea a partir del 16 de marzo, pero el brote de la COVID-19 aceleró todo.

La abuela de Vanesa, de 87 años y a quien veían a diario, dio positivo al virus y luego murió. Con un embarazo de riesgo, a Vanesa también le hicieron la prueba. Estaba infectada.

De inmediato, "Óscar me llevó (al Hospital Universitario La Paz) y evidentemente no pudo ni pasar, me dejó en la puerta de urgencias y ya ahí me quedé", relata Vanesa.

"Campeón, nos vamos a casa"

Los médicos adelantaron la cesárea. Fue "un cúmulo de sensaciones, brutal" para Vanesa, entre el "miedo" a contagiar el bebé, la separación de su marido y el ser atendida por médicos enfundados en trajes especiales para evitar una infección.

Lea también: En Filipinas ordenan matar a los que violen la cuarentena por coronavirus

Para Óscar, "fue la hora y media más larga de mi vida", sin saber lo que pasaba. Fue "duro", dice este hombre de cabello oscuro, que también dio positivo al coronavirus.

Al final, el 13 de marzo, nació Oliver, saludable con 3,6 kg y 50 cm. Inmediatamente lo metieron en una incubadora y lo aislaron, y hasta que no dio negativo en dos tests de coronavirus no lo juntaron con otros neonatos.