El equipo de fiscales y policías que allanó cerca de la medianoche del viernes la vivienda de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ingresó hacia las 4.30 horas (9.30 GMT) de este sábado al Palacio de Gobierno de Lima, donde continuará con las diligencias de una investigación abierta contra la gobernante.



Los fiscales anticorrupción y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) arribaron hasta la sede gubernamental, en el centro histórico limeño, tras permanecer durante más de cinco horas en la casa de Boluarte, en el distrito de Surquillo.



Tanto los fiscales como los policías que intervinieron en la operación señalaron a periodistas que la investigación es reservada y no pueden ofrecer más información sobre las pesquisas.



El ingreso a la vivienda de Boluarte y al Palacio de Gobierno se realiza como parte de una investigación preliminar abierta el pasado 18 de marzo contra la mandataria por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.



Los fiscales hicieron la operación con fines de registro e incautación de los relojes de lujo que, según mostraron medios locales, Boluarte usó en diferentes actividades públicas y supuestamente no ha declarado como parte de su patrimonio.



El allanamiento a la casa de la gobernante se desarrolló durante más de 5 horas, como parte de un operativo que llevó a los agentes de la Diviac a romper la cerradura de la puerta principal tras no ser atendidos al tocar repetidas veces en la casa.

Mientras que la calle en la que se encuentra la vivienda de la mandataria fue cercada por un numeroso contingente policial, hacia la 1.30 del sábado (6.30 GMT) los vehículos del primer ministro, Gustavo Adrianzén, y del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzalez-Olaechea, llegaron al Palacio de Gobierno, además del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.



Adrianzén declaró posteriormente a la emisora RPP que está "indignado" por el allanamiento y consideró que se ha producido "un intolerable atropello a la dignidad de la presidencia de la República y a la nación que ella representa".



El primer ministro agregó que "no es posible" que tengan "que ser testigos de acciones absolutamente desproporcionadas y cuando no inconstitucionales", ya que la gobernante está protegida por la inmunidad que otorga su cargo.



Aseguró que Boluarte "en todo momento ha presentado su colaboración al Ministerio Público" y que la gobernante está actualmente en la residencia del Palacio de Gobierno.



El pasado miércoles, la Fiscalía denunció que se frustraron las visitas a la gobernante tanto en su domicilio, como en el Palacio de Gobierno, mientras que la Presidencia aseguró que representantes del Ministerio Público fueron atendidos por personal del despacho de Boluarte, quienes recibieron una notificación para la mandataria.

Sin embargo, el fiscal supremo Hernán Mendoza declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la mandataria "había frustrado" las investigaciones al no acudir a las citaciones hechas para el martes y el miércoles de esta semana.



Boluarte señaló la semana pasada que estaba comprometida a acudir a la Fiscalía para responder sobre esta investigación y dijo que no tiene ninguna irregularidad patrimonial.