El escalofriante mensaje del autor de la masacre en Texas horas antes del crimen

El martes, 25 de mayo, reportaron un tiroteo en una escuela primaria de la localidad de Uvalde, estado de Texas en Estados Unidos. Está ubicada a tan solo 133 kilómetros de Santa Antonio.



Horas después, se conoció que quién sería el culpable esta masacre en done murieron 18 niños y tres profesores.

Le puede interesar: Joe Biden viajará a Texas para reunirse con familiares de víctimas del tiroteo



El sujeto se llamaba Salvador Ramos de 18 años. Estudiaba en la preparatoria de Uvalde y fue un alumno antiguo de la escuela primaria Robb. Se conoció que Ramos sufrió acoso escolar por parte de sus compañeros de clase a raíz de sus dificultades para hablar, sumado a la situación económica de su familia.



Fue por esto que en su adolescencia permanecía muy solitario. Santos Valdez Jr, uno de sus amigos, dijo a The Washington Post que una vez se cortó la cara varias veces con un cuchillo, algo que habría hecho por diversión.



Ahora bien, se conocieron unos chats en donde el joven habría anunciado todos los hechos por medio de unos mensajes de Instagram a una mujer que no conocía.



En estos mensajes le aseguró a ella que tenía un secreto por contarle. Cabe destacar que ella era de otro estado, vive en California, y no sabía nada sobre Ramos.



Mientras hablaban, le pidió el favor que publicara algunas imágenes de sus AR-15 y su cargador con las municiones.



Sin embargo, ella le cuestiona ¿Qué tienen que ver las armas conmigo? A lo que él le dice que solo la quería etiquetar. Minutos más tarde, le escribió “estoy a punto”.

Le puede interesar: Autor de masacre en Texas anunció en Facebook sus crímenes

AQUÍ LA CONVERSACIÓN