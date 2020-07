El esfuerzo de republicanos anti-Trump por devolverle el norte al partido

Desde que Donald Trump se lanzó a la campaña presidencial para 2016, muchos republicanos se opusieron a que el multimillonario fuera su líder. Ahora, ante una de las más fuertes crisis que el país ha sufrido en la historia debido a la pandemia y a la gestión del presidente, además de la cercanía de las elecciones, ha habido un resurgir de organizaciones y grupos republicanos que se oponen a la reelección de Trump.

En 2019 nació ‘The Lincoln Project’ un comité de republicanos cuyo objetivo es “derrotar al presidente Trump y el trumpismo en las urnas”, según exponen en su sitio oficial.

RCN Radio habló con la analista internacional y docente Arlene Tickner quien explica que el objetivo de este grupo, y de otros republicanos, no es ganarse a los seguidores convencidos de Trump. En cambio, es un esfuerzo por recuperar el norte y los valores del partido.

“Yo he visto más una preocupación por el partido, por la pérdida de norte y un llamado al menos a los republicanos sensatos, entre los cuales muchos de las bases no lo son, a que entren en razón y entiendan lo que está en juego en estas elecciones y de la posibilidad de que Trump continúe en el poder”.

Pero asegura que también buscan manifestar una “preocupación profunda por la pérdida de respeto del estado de derecho, de las reglas de juego consagradas en la constitución, entre otras cosas”.

Ejemplo de ello sería la decisión del presidente de conmutar, hace una semana, la condena de su amigo y exasesor Roger Stone, condenado en febrero a 40 meses de cárcel por mentir al Congreso, obstrucción y manipulación de testigos en el marco de la investigación sobre la llamada trama rusa.

Trump knew about coronavirus and did nothing. And now he wants *us* to live with it. pic.twitter.com/NwMR78SSku

Tickner también explica dos razones por las que cree que se han vuelto más visibles dichos grupos republicanos.

“Primero porque en efecto ha comenzado a haber mucha mayor preocupación, aunque no se manifieste públicamente, por el deterioro de la democracia en Estados Unidos".

"Segundo, ante el declive de Trump en las encuestas, ya se abre una oportunidad para manifestar estas posiciones de manera más enfática; esto lo estamos viendo no solo de políticos que están en el Congreso, que están preocupados ante la posibilidad de perder el Senado, sino que lo vemos también en algunos Think Tanks y organizaciones republicanas que han visto en esto una oportunidad para comenzar a manifestar su preocupación de forma más activa”.

Para la analista, lo que ha pasado con el partido republicano tiene que ver con un miedo a Trump.

“Cuando Trump era candidato a la presidencia hubo todo un movimiento de republicanos en su contra, no es nuevo, había mucha oposición, pero ante el triunfo pues sencillamente lo que se produjo fue toda una alineación y un disciplinamiento al interior del partido para seguirle la línea. Por eso, ante todos los escándalos que ha habido durante su gobierno, que son muchos, y todas las mentiras, son muy pocos los republicanos que han salido a denunciar y a criticar por miedo”.

Otro de los grupos republicanos que han surgido es el ‘43 Alumni for Bide’, una organización integrada por varios antiguos miembros de la Administración de George W. Bush. Está encabezada por Karen Kirsky, miembro de la campaña de Bush en el 2000 e integrante de los departamentos de Trabajo y Agricultura durante la presidencia del republicano.

Como lo explica la organización, ha surgido en apoyo a Biden y “tras haber visto demasiado caos que se emana desde los niveles más altos del actual Gobierno”.

Many people have asked who we are & what exactly is our mission. We are former colleagues & friends from both sides of the aisle who joined together to put our experience to work to elect @JoeBiden as the next President of the United States. https://t.co/N5vdWbm9rn | #4Bid3n