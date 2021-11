El extraño caso de la mujer que denuncia que fue abducida por un extraterrestre

Un insólito y extraño caso de una mujer que habría tenido contacto directo con extraterrestres, se registró en La Pampa, Argentina.

Se trata de Irma Rick, quien fue reportada como desaparecida por su esposo y 24 horas después apareció a unos 60 kilómetros del lugar de su residencia y sin poder hablar.

Según el testimonio que Rick entregó al medio local Crónica TV, se encontraba en su casa sola, cuando sus aparatos electrónicos presentaron interferencia.

“Me levanté, tomé dos o tres mates y empecé a ver como que el teléfono tenía unas rayas, interferencias. Luego comencé a escuchar un zumbido de viento fuerte y salí a ver y hasta ahí me acuerdo”, contó la mujer

“Yo lo único que recuerdo, no sé si era de noche o de día, pero intentaba abrir los ojos y veía luces y todo blanco, como si fuera nieve. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos”, añadió.

La mujer también indicó que al siguiente día estaba sentada en la calle con las piernas extendidas y los brazos encima de las pierdas. Cuando llegó donde sus familiares estaban “muy sucia y tenía mal olor”.



Según ellos, y sin avalar propiamente que se trate de un caso de abducción, es imposible que la mujer haya recorrido esos 60 kilómetros a pie.

Por otro lado, la mujer aseguró que apareció con un corte en la parte superior de la cabeza, que ya está cicatrizado, pero no sabe cómo se produjo.

“Tengo algo que me han hecho en la cabeza. ¿Con qué me voy a hacer eso? Me llevaron a General Acha (una clínica), me hicieron una tomografía y me salió todo perfecto”, concluyó.

Aunque no hay confirmación sobre la supuesta abducción de esta argentina, el hecho ha despertado el interés de cientos de personas que estudian este tipo de actividades.