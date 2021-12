El 'hombre más fuerte de Bélgica' murió por covid-19

Sinistra, considerado el 'hombre más fuerte de Bélgica', se habría infectado con el virus y los síntomas le fueron apagando la vida, indicó la prensa de su país, a pesar de haber recibido los cuidados y tratamientos para recuperarse.

"Desafortunadamente, mi pelea del 4 de diciembre está cancelada. Estoy disgustado pero vivo gracias a mi mujercita y a mi tío amoroso Osman Yigin.[...] ¡¡¡¡Un guerrero nunca abdica !!!!!! Volveré aún más fuerte. Ya gracias a todos por su apoyo", escribió en una de sus publicaciones.

Dentro de la información que han suministrado los medios, el luchador de 41 años salió del centro médico tras evitar en varias ocasiones recibir las dosis. Tanto así, que en su cuenta de Instagram dio un parte de tranquilidad para sus seguidores, quienes esperaban noticias del hombre.

"Me están pidiendo mucho por mis novedades, te agradezco de todo corazón. Me siento cada vez mejor me están cuidando muy bien…", comentó.

Asimismo, aseguró que su postura continuaba siendo la misma y que seguiría luchando 'hasta la muerte' por tener un buen estado de salud. "¿La presa o el depredador? Mi perspectiva es exactamente la misma que en esta vida. No es necesario que te diga mi elección. La marcha hacia adelante se ha puesto desde que nací prematuro y seguiré luchando a muerte como un hombre sin rendirme jamás y moriré sin remordimientos ... 'Fuerza y ​​honor'", concluyó.

Sin embargo, por las secuelas de la covid-19, el deportista perdió la pelea y falleció tras unos problemas en los pulmones, indicó el medio 'Telegraaf'.