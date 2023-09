"El hotel y las paredes se dividieron en dos": Colombiana sobre terremoto en Marruecos

El terremoto que golpeó una región al sudoeste de la ciudad turística de Marrakesh en Marruecos, subió según el último informe a 2.497 muertos de acuerdo con la información entregada por el Ministerio del Interior de ese país.

La colombiana Valentina Valderrama, quien representó a Risaralda en el concurso Miss Universo Colombia y quien viajó a Marruecos con su familia para pasar unos días de descanso, relató en Radio Red los momentos de angustia que vivió tras el sismo y la grave situación que enfrenta ese país.

“Estoy Marrakesh en Marruecos desde el pasado 7 de septiembre y me tocó evidenciarlo porque estoy a 16.5 kilómetros de donde fue el epicentro. La movida fue impresionante, inclusive yo estuve en el de Armenia en el de 1.999 y puedo confirmar que este ha sido peor que el que tuvimos en Colombia, al ver que se movía todo, se agrietaban las paredes y los pisos del hotel, pero además ver cómo se dividió en dos el hotel fue mucho más impactante”, sostuvo.

La reina criticó la reacción de las autoridades para la atención de las personas afectadas. “Inicialmente me pareció un mal acto que en el primer día no hubo una respuesta alguna, se encontraban todas las familias marroquíes afuera de sus casas sin tener un techo donde dormir, porque el gobierno les había dicho que no podían entrar a sus casas por seguridad, pero tampoco tenían apoyo de nadie y les tocaba salir ante el temor de algún otro sismo".

Sostuvo que es increíble ver que esa población tiene muchas dificultades y necesidades y el gobierno no los ayuda. “Lo más afectado no es el centro de la ciudad, sino las familias que están a las afueras, en especial las que están en las montañas que son las personas más pobres”, indicó.

“Los desastres naturales no discriminan a las personas, muestra de ello son la cantidad de personas que están en la calle sin tener un sitio donde dormir”, manifestó.