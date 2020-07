El MAP, el polémico movimiento que justifica la pedofilia

Sin embargo, pese a que no ha sido oficial la intención de este movimiento en entrar y ser reconocido como parte de los LGBTI, esta misma comunidad ha expresado su total rechazo a este grupo que se hace llamar también activista.

Pues, desde varios países, grandes y reconocidas organizaciones LGBTI han manifestado estar en contra de este movimiento al recalcar su apoyo total a los derechos y protección de los niños, asegurando que los objetivos de MAP atentan dichos derechos a nivel mundial.

Abiertamente hay activistas LGBTI que han considerado que permitir este movimiento sería aceptar el abuso sexual a menores de edad, contradiciendo una lucha que por años se ha llevado para acabar esta aberración en el mundo que afecta a la población infantil.

Pero en defensa, algunos pedófilos aseguran que no son violadores y que deben ser diferenciados de estos sujetos, pues aseguran que su atracción hacia los niños es una “orientación sexual indefensa”.

Sobre este tema, especialistas consideran que sigue siendo un trastorno y que no es posible normalizar una relación sexual entre un infante y un adulto ya que “un niño, a su corta edad, no tiene la capacidad de decidir sobre su sexualidad, por tanto no sería factible definir que consintió la relación”, lo que lo convierte en abuso sexual.

Lea además: Fiscalía le sigue fallando a nuestros niños, imputando mal los cargos: Yohana Jiménez