El Museo Louvre no abrió sus puertas debido al coronavirus

El Museo parisino del Louvre no abrió este domingo sus puertas como medida de precaución ante el coronavirus, del que ya se han registrado en Francia 100 casos.



La institución indicó en su cuenta de Twitter que "una reunión de información sobre la situación sanitaria ligada a las medidas de prevención, tras las instrucciones ministeriales transmitidas por las autoridades competentes, retrasa la apertura".

⚠ Une réunion d’info sur la situation sanitaire liée aux mesures de prévention du #COVID19 à la suite des instructions ministérielles transmises par les autorités compétentes, retarde l’ouverture du musée du Louvre ce dimanche 1er mars.

Le musée ne peut ouvrir pour le moment. pic.twitter.com/XJEjrnMG0n — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020

El Museo se excusó por las molestias ocasionadas y señaló que informará más adelante sobre la evolución de la situación. Su horario habitual los domingos es de 09:00 am a 06.00 pm, hora local.

Lea aquí: Papa Francisco no participará en ejercicios de Cuaresma por resfriado

El Ejecutivo francés ya había anunciado este sábado la prohibición de todos los grandes acontecimientos que tengan lugar en un recinto cerrado y reúnan a más de 5.000 personas y la de aquellos en abierto que puedan congregar a mucha gente procedente de zonas de riesgo.



El Louvre fue visitado el año pasado por 9,6 millones de personas. Los visitantes extranjeros representaron el 75 % de ese flujo y, según su propio balance, procedieron principalmente de Estados Unidos, China y países de la Unión Europea (España, Alemania, Italia y el Reino Unido).

Entre tanto, la Iglesia de San Luis de los Franceses de Roma ha cerrado sus puertas este domingo y a hasta nuevo aviso como medida de precaución contra el brote de coronavirus que afecta especialmente al norte de Italia, una decisión que ha partido de la Embajada de Francia en la capital italiana.



"A petición de la Embajada de Francia en Roma y como medida de precaución, la Iglesia de San Luis de los Franceses permanecerá cerrada este domingo 1 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso. No habrá misas ni visitas. Tampoco habrá misa en la Iglesia de San Ivo de los Bretones este domingo", se lee en una nota en la página oficial de esta iglesia.



No se dan las razones de la decisión, pero se produce después de que un cura que hasta hace poco vivió en Italia haya dado positivo en coronavirus en París.



La Diócesis de París explicó el sábado en una nota que se trata de un sacerdote que vivió en Italia hasta mediados de febrero cuando regresó a Francia; está hospitalizado desde el viernes por la noche, aunque su estado no es preocupante.



Los medios italianos aseguran que este hombre, de 43 años, se encontraba estudiando en Italia pero que recientemente había vuelto a Francia y había hecho una parada en la región de Lombardía -la más afectada por el coronavirus en Italia-, donde podría haber contraído la infección.



San Luis de los Franceses, la primera iglesia de Roma en cerrar como medida de prevención contra este virus, es famosa y admirada en todo el mundo por albergar tres obras maestras de Caravaggio; es la iglesia nacional de los franceses desde 1589.

Le puede interesar: Australia registra la primera muerte por COVID-19

El brote de coronavirus en Italia ha causado por el momento 29 muertes y 1.049 contagios, aunque 50 personas ya se han curado, según los últimos datos oficiales de Protección Civil.



El arzobispo de París, Michel Aupetit, ha aconsejado a sus párrocos que den la hostia consagrada en la mano y no en la lengua, que no ofrezcan comulgar bebiendo del cáliz, que vacíen las pilas de agua bendita y que propongan a los fieles no darse la mano en el momento de la paz.