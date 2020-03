El nivel de compromiso de algunos países no coincide con la amenaza del COVID19: OMS

La OMS se quejó este jueves de una "larga lista de países" que no hacen lo suficiente para frenar la propagación de la epidemia del COVID-19 pese a las draconianas medidas adoptadas que han dejado a cerca de 300 millones de alumnos sin clases en todo el mundo y han frenado en seco el turismo, incluso, dejando al borde de la quiebra a muchas compañías aéreas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "no es el momento de abandonar (...) ni de hallar excusas, es el momento de ir a fondo", declaró a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom, quien criticó que esa "larga lista de países" no han movilizado todos sus efectivos.

We're concerned that in some countries the level of political commitment & the actions that demonstrate that commitment don't match the level of the threat we all face. This is

NOT a drill

NOT the time to give up

NOT a time for excuses

This is a time for pulling out all the stops