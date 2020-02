El noble gesto de la familia de Quaden Bayles con el dinero recolectado para su viaje a Disneyland

Yarraka Bayles, la madre de Quaden, el niño de 9 años víctima de matoneo en Australia, tomó la decisión de donar a obras de caridad el dinero recolectado en la plataforma GoFundMe para su viaje a Disneyland. Hasta el momento se han recogido 474.329 dólares, equivalentes a unos 1.663 millones de pesos colombianos (con la tasa de cambio actual).

"Qué niño no quisiera ir a Disneyland, sobre todo si has vivido una vida como la de Quaden, para escapar a cualquier lugar que sea divertido y que no le recuerde los retos del día a día. Pero mi hermana dijo: '¿Sabes qué? Volvamos al problema real'. Este amiguito ha sido matoneado. ¿Cuántos suicidios (...) en nuestra sociedad han ocurrido por el 'bullying'", declaró Mundanara Bayles, tía del niño, consultada por el canal indígena australiano NITV.

"Queremos que el dinero vaya a organizaciones comunitarias que realmente lo necesiten. Ellas saben en qué debería ser gastado el dinero. Por más que queramos ir a Disneyland, creo que nuestra comunidad estaría lejos de beneficiarse de eso", añadió Mundanara.

"Necesitamos unirnos y resolver cómo asegurarnos de que jóvenes como Quaden no tengan que lidiar con lo que él ha estado lidiando", dijo la tía del niño.

Mundanara, además, mencionó el caso de siete niños de la escuela Murri, ubicada en Brisbane (Queensland, Australia), "que se quitaron la vida durante los últimos diez años".

La campaña de recolección de dinero para llevar a Quaden a Disneyland fue iniciada por Brad Williams, un comediante estadounidense que, así como el niño, también tiene enanismo. Williams se conmovió al ver el video en el que Quaden decía que quería quitarse la vida por el matoneo que sufría.

Los términos de la página GoFundMe advierten que los dineros recolectados "se utilizarán exclusivamente para la causa indicada y en relación con su Campaña, y bajo ningún concepto podrá utilizar los fondos para ningún otro fin". Esto podría entorpecer los planes de la familia de Quaden para donar los recursos a organizaciones sociales.

Sin embargo, Williams ya anunció que se asegurará de que el dinero sea usado para ese fin: "Perdí dinero pagándoles a abogados para asegurarme de que todo ese dinero se destine adecuadamente a organizaciones benéficas legítimas. ¡Pero vale la pena! Va a ayudar a mucha gente".

Nope! I lost money paying lawyers to make sure all that money is properly going to legitimate charities. But it’s worth it! Going to help a lot of people.