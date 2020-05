El Papa Francisco llamó la atención sobre la Amazonía

El papa Francisco recordó hoy que la región amazónica ha sido duramente golpeada por la pandemia de coronavirus con muchos muertos y contagiados y exhortó a que ninguno de sus habitantes se quede sin asistencia sanitaria.



Francisco realizó este llamamiento tras el rezo del Regina Coeli, que sustituye al Ángelus en este periodo, de nuevo asomado a la ventana del palacio apostólico debido a que tras casi tres meses se volvió a permitir el acceso a la plaza de san Pedro.



En contexto: Papa Francisco pide construir una sociedad más justa



"El Sínodo del Amazonas terminó hace siete meses; hoy, fiesta de Pentecostés, lo invocamos Espíritu Santo para dar luz y fortaleza a la Iglesia y a la sociedad en la Amazonía, severamente probado por el pandemia", dijo Francisco.



Recordó el pontífice argentino que "muchos son los infectados y los muertos, incluso entre los pueblos indígenas, particularmente vulnerables".



Y rezó por la intercesión de María, Madre del Amazonas, "para las personas más pobres e indefensas de esta querida región, pero también para los de todo el mundo", y para "que nadie se quede sin la asistencia e su salud (...) No ahorremos en la salud por la economía. Las personas somos más importantes que la economía", añadió.



También lea: Papa Francisco nombró nuevo Arzobispo de Ibagué



"Les deseo a todos un buen domingo de Pentecostés. Tenemos tanta necesidad de luz y fuerza del Espíritu Santo! La Iglesia lo necesita para caminar en armonía y con valentía. presenciando el evangelio. Y toda la familia humana lo necesita, para salir de esta crisis más unida", concluyó Francisco.



Desde que se verificó la primera víctima de coronavirus en la Amazonía - un joven de solo 15 años de la etnia Yanomami, en el norte de Brasil, quien falleció a causa del Covid-19 - la propagación del virus no se ha detenido, y en pocas semanas ha ido avanzado gradualmente en casi todos los territorios de la región.



Más información: Un año para reflexionar sobre el clima, la propuesta del papa Francisco



Según el monitoreo diario de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), con datos obtenidos de las autoridades de salud de los 9 países que conforman la Región Panamazónica, desde el 17 de marzo se han producido 504 muertes en los pueblos indígenas de la Amazonía y 2.278 contagios.



Estas cifras aumentan si se tiene en cuenta no solo a los pueblos indígenas sino a toda la población de los territorios de la Amazonía, con la que se llega a 6.200 muertes y más de 118.000 contagiados, según REPAM. EFE