En un adelanto de su próxima autobiografía titulada 'Vida: Mi historia a través de la Historia', el papa Francisco descarta cualquier posibilidad de dimisión, a menos que ocurra un "impedimento físico grave".

La obra, coescrita con el vaticanista Fabio Marchese y adelantada por el diario italiano Corriere della Sera, ofrece una visión íntima de la vida del pontífice, abordando desde su infancia hasta temas contemporáneos, como la política en el Vaticano y su salud.

El sumo pontífice de 87 años, conocido por su franqueza y compromiso con la reforma dentro de la Iglesia Católica, arroja luz sobre las intrigas políticas que a menudo ocurren en el Vaticano, criticando los "razonamientos y maniobras cortesanas" que aún persisten en la institución. Francisco revela que durante su hospitalización, algunos en el Vaticano estaban más interesados en la política y las campañas electorales que en su bienestar físico.

En cuanto a su posible dimisión, Francisco afirma que, solo consideraría tal acción en caso de un impedimento físico grave. Sin embargo, subraya que no ve razones suficientemente serias para contemplar esa opción en este momento, destacando su buena salud y su compromiso con el ministerio petrino "ad vitam".

En todo caso el Sumo Pontífice confirmó que ya firmó al inicio del pontificado una carta de renuncia depositada en la Secretaría de Estado en caso de que no pueda continuar con sus funciones por razones de salud. "Si esto sucediera, no me llamaría Papa emérito, sino simplemente Obispo emérito de Roma, y me trasladaría a Santa María la Mayor para volver a ser confesor", dijo.

El papa también aborda los desafíos y ataques que ha enfrentado durante su pontificado, incluida la crítica de que estaba "destruyendo el papado". Reflexiona sobre la resistencia a las reformas dentro de la Iglesia y su deseo de cambiar actitudes arraigadas, a pesar de la oposición persistente.

Además de tocar temas eclesiásticos, la autobiografía revela aspectos personales de la vida del papa Francisco, como su relación con su antecesor, Benedicto XVI, su pasión por el fútbol y su participación en eventos históricos, como el golpe militar en Argentina.

Con respecto a la bendición de parejas homosexual el papa dijo que, "solo quiero decir que Dios ama a todos, especialmente a los pecadores. Y si los hermanos obispos deciden no seguir este camino, no significa que sea la antesala de un cisma, porque la doctrina de la Iglesia no está en entredicho".