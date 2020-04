El Papa rezó por los periodistas que trabajan en medio de la crisis del coronavirus

El papa Francisco dedicó este miércoles la misa matutina que oficia en su residencia, Casa Santa Marta, a los trabajadores de la comunicación que ayudan a la gente a soportar este periodo y no sentirse aislados.



Francisco ofrece la misa de cada día a una de las categorías empeñadas en esta lucha contra el coronavirus.



"Hoy me gustaría que rezáramos por todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación, que trabajan para comunicar, para que la gente no se encuentre tan aislada", expresó el papa.



Estas misas a las que antes acudían varias decenas de personas, el papa las celebra ahora en solitario, pero son ofrecidas en los canales televisivos y telemáticos del Vaticano.



El papa argentino también quiso rezar "por la educación de los niños y para ayudarles a soportar este tiempo de encierro".



En Italia los colegios e universidades se cerraron hace un mes en todo el país y además se inicia la cuarta semana de aislamiento debido a la difusión del coronavirus que ha causado 12.428 muertos y 105.792 infectados.